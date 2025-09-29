TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunan satışta, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânından yararlanabilecek. Ayrıca peşin ödeme yapmak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihlerde yapılacak, arsalar hangi illerde bulunuyor?
TOKİ, 29 farklı ilde toplam 449 arsayı satışa çıkarıyor. TOKİ’den uzun vadeli, uygun ödemeli arsa sahibi olmak isteyenler açık artırma yöntemiyle satışa sunulan arsaların hangi ilde olduğunu merak ediyor. Alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği ile istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde olacak? İşte detaylar.
TOKİ arsa satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı kapsamında 29 ilde bulunan 449 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışlar, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TOKİ arsa satışı hangi illerde var?
Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Sırnak, Tokat, Van.
TOKİ arsa satışı nerede yapılacak?
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Yenimahalle / Ankara
- Mersin Hiltonsa Otel Yenişehir (2 Ekim 2025 tarihinde Mersin satışları için aktif olacaktır.)
TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?
Alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği ile istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
TOKİ arsa satışı katılım bedeli ne kadar?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 10.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 90.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 90.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 20.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.