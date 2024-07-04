TOKİ ilk evim arsa kura çekimi ile asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, hak sahiplerinin merak ettiği arsa yerleri de netlik kazanmaya devam ediyor. E Devlet üzerinden arsaların ada parsel sorgulamasını yapan arsa sahipleri, ‘TOKİ ilk evim arsalar ne zaman verilecek, sözleşmeler ne zaman yapılacak, imzalanacak?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.
TOKİ İlk Evim Arsa, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa sahibi olma imkanı sunan bir konut projesidir. 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, 81 ilde toplam 100 bin arsa üretilmesi hedeflenmektedir. Peki TOKİ ilk evim arsalar ne zaman verilecek, sözleşmeler ne zaman yapılacak?
Arsa büyüklükleri: 350 ila 500 metrekare arasında değişmektedir.
Arsa türleri: Müstakil ve müşterek arsa olmak üzere iki tür arsa mevcuttur.
Ödeme şekli: Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Taksitli ödemelerde vade 10 yıldır.
TOKİ ilk evim arsalar için banka sözleşmesi ne zaman yapılacak?
TOKİ arsa banka sözleşmeleri arsa belirleme kuraları sonrasında proje bazlı olacaktır.
TOKİ arsalarına konutlar ne zaman yapılacak?
Müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
TOKİ müşterek arsalara ev yapım desteği sunacak mı?
Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak.
Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.
Arsa almaya hak kazanan kişiler TOKİ arsasını satabilir mi?
Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır.
Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.
Arsa taksitleri memur maaş artışına göre mi artacak?
Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
TOKİ ilk evim arsa fiyatları ne kadar olacak?
Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır.
Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.