81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. Proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Peki TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? TOKİ konutları kaç yıllığına kiralanacak?
81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut inşa edilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
İstanbul'daki TOKİ sosyal konutları ne kadara ve kaç yıllığına kiralanacak?
İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Kira bedeli rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi devlet tarafından sağlanacak.
Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?
Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak.
TOKİ İstanbul’daki kiralık konutlara kimler başvuracak?
Kira fiyatlarını aşağıya çekmek istediklerini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda sadece İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi. Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetiminin TOKİ eliyle yürütüleceğini belirten Kurum, "Buralarda da kontenjan ayıracağız. Onları duyuracağız vatandaşımıza. Gençlerimize, memur vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüme girmiş evini yenilemek isteyen vatandaşımıza gibi böyle kontenjanlarımız olacak. O kontenjanlara vatandaşımız başvuracak, başvuru eğer bizim konut sayımızdan fazlaysa noter huzurunda kura çekeceğiz." diye konuştu.
TOKİ kiralık konutları İstanbul'un neresinde olacak?
TOKİ kiralık konutları İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda yer alacak.
TOKİ'nin kiralık daire fiyatları nasıl belirlenecek?
Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Bakan Murat Kurum, ‘’Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun. Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.