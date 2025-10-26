TOKİ kiralık konut fiyatları artacak mı, kaç yıllığına kiralara zam yapılacak?

Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.