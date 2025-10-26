TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihi açıklandı. Buna göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 15 Kasım'da başlayacak. Kuralar aralık ayında gerçekleşecek. İlk teslimatlar mart 2027’de yapılacak. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Peki TOKİ kiralık konut fiyatları artacak mı, kaç yıllığına kiralara zam yapılacak? İşte kiralık sosyal konutlara ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı. Tören, 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtarları teslim edildi.
TOKİ konutları kaç yıllığına kiralanacak, konutları kimlerin kiralayacağı nasıl belirlenecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutların bölgedeki rayiç bedelin yarı fiyatına vatandaşa sunulacağının da altını çizdi. "Kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak" diyen Erdoğan "Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah böylece İstanbul’daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." ifadelerini de ekledi
TOKİ kiralık konut fiyatları artacak mı, kaç yıllığına kiralara zam yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Kurum, ‘’Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun.
Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.