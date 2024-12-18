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TOKİ Manisa Şehzadeler ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Manisa Şehzadeler ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi

14:2118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Şehzadeler işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Manisa Şehzadeler TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Manisa’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Şehzadeler işyerleri kurası çekilişi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahibi olup olmadıklarını öğrendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Manisa Şehzadeler 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

Ömer Dursun

Burak Göktaş

Mehmet Yılmaz

Mustafa Güme

Erdem Oğan

Serdar Doğan

Hasan Göktaş

TOKİ Manisa Şehzadeler işyeri kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Manisa
#Şehzadeler işyeri kura sonuçları

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