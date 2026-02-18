Yeni Şafak
TOKİ Mersin kura sonuçları: 500 bin konut Mersin TOKİ kazananlar tam isim listesi

13:2218/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi belli oluyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin'de inşa edilecek olan 8 bin 190 konutun kurası bugün Mersin Kültür Merkezi’nde saat 13:00’te çekilmeye başlandı. İşte 500 bin konut Mersin TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Mersin'de inşa edilecek 8 bin 190 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Mersin TOKİ kura çekimi bugün Mersin Kültür Merkezi’nde saat 13:00’te yapılıyor. İşte TOKİ Mersin kura sonuçları, 500 bin konut Mersin TOKİ kazananlar tam isim listesi.

TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Mersin Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Mersin TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


MERSİN TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Mersin TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Mersin TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Mersin kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

