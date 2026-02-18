TOKİ Mersin kura sonuçları: 500 bin konut Mersin TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi belli oluyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin'de inşa edilecek olan 8 bin 190 konutun kurası bugün Mersin Kültür Merkezi’nde saat 13:00’te çekilmeye başlandı. İşte 500 bin konut Mersin TOKİ kazananlar tam isim listesi.

2 /3 TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları Mersin Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Mersin TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

MERSİN TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE