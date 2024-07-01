Van TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu?

Van TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arsa yeri ada parsel sorgulamasını heyecanla bekliyor. TOKİ tarafından ilk evim arsa yerleri il bazlı açıklanmasıyla birlikte Van TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ilk evim arsada son durum bilgileri.

1 / 9 Van TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış ve kura sonuçları e-Devlet'te yayınlanmıştı. Van TOKİ İlk Evim Arsa Projesi’nin hak sahipleri, heyecanla arsaların yerini bekliyor. Peki Van TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?

2 / 9 Van TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Van ilk evim arsa kura çekimi 23 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Van müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Van TOKİ hak sahibi bir vatandaş, ““İlk evim arsa Van merkez müstakil arsa yereleri e-Devlet’te yayımlandı.” bilgisini paylaştı. TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın



3 / 9 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.

TOKİ İlk Evim Arsa ada parsel tahsis ve durum bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın

4 / 9 Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

5 / 9 İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

6 / 9 TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak? Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

7 / 9 Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

8 / 9 Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir? ''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor.