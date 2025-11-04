TRT Tabii canlı izle 4 Kasım: Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme linki

TRT Tabii spor kanalı canlı izleme ekranında bu akşam Şampiyonlar Ligi fırtınası esecek. Liverpool ile Real Madrid arasındaki mücadele ile PSG-Bayern Münih karşılaşmaları Trt tabii spor platformu üzerinden naklen izleyici ile buluşacak. Karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen futbolseverler ücretli üyelik ile bu dev maçları seyredebilecek. İşte tabii spor canlı yayın izleme sayfası ve heyecan dolu maçlardan bilgiler...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam final gibi maçlar futbol tutkunlarını bekliyor. Özellikle Liverpool-Real Madrid arasındaki mücadele ile PSG-Bayern Münih karşılaşmaları gecenin en çok beklenen maçları arasında yer alıyor. TRT'nin dijital yayın platformu tabii spot ve tabii spor 1 kanalları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçları naklen izleyici ile buluşuyor. Ancak maçları şifresiz canlı izlemek için ücretli üye olmak gerekiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım 2025 akşamı oynanacak maçlar ve TRT Tabii Spor kanalı canlı izleme ekranı.
Şampiyonlar Ligi maçları Tabii canlı yayını
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam oynanacak Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih karşılaşmaları tabii spor kanalları üzerinden ücretli üyelik ile canlı izlenebilecek. İşte canlı yayın linki.
Tabii nedir?
tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur. Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir.
Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.
tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, bu akşam oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
4 Kasım Salı:
20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
5 Kasım Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)