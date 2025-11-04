TRT Tabii canlı izle 4 Kasım: Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme linki

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam final gibi maçlar futbol tutkunlarını bekliyor. Özellikle Liverpool-Real Madrid arasındaki mücadele ile PSG-Bayern Münih karşılaşmaları gecenin en çok beklenen maçları arasında yer alıyor. TRT'nin dijital yayın platformu tabii spot ve tabii spor 1 kanalları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçları naklen izleyici ile buluşuyor. Ancak maçları şifresiz canlı izlemek için ücretli üye olmak gerekiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım 2025 akşamı oynanacak maçlar ve TRT Tabii Spor kanalı canlı izleme ekranı.



