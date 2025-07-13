LGS tercih süreci yarın itibariyle başlıyor. Lise tercihleri Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınarak e-Okul üzerinden yapılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, LGS kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti. Peki TÜBİTAK Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi kaç? TÜBİTAK Fen Liseleri sınav için başvuru tarihi ne zaman?
15 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklandı. Sonuçlar ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de merak konusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. 1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih dönemi yarın başlıyor. Lise tercihleri Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınarak e-Okul üzerinden yapılabilecek.
TÜBİTAK Fen Lisesi başvuruları ne zaman bitecek? TÜBİTAK Fen Lisesi sınav tarihi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK Fen Lisesi sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini paylaştı.
TÜBİTAK Fen Lisesi yüzdelik dilimi kaç?
Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitiminin verildiğini belirtti.
LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri liseye kayıt yaptırmak üzere yetenek sınavına davet eden Kacır, öğrencilere, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma, staj, burs gibi pek çok imkanın sunulduğunu vurguladı. Bakan Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor" ifadesini kullandı.
TÜBİTAK Fen Lisesi sınavları nerede hangi ilde yapılacak?
TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde yapılacak.
TÜBİTAK Fen Lisesi sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?
Sınav, tek oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 50 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınav; Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar alanlarından oluşacak olup Matematik ve Bilgisayar alanından 10’ar, Fen Bilimleri alanından ise 30 soruyu içerecektir.
TÜBİTAK Fen Liselerine kimler başvuracak?
Yetenek Sınavına, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru şartlarını sağlayan ve yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki "TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvuru Ekranı" üzerinden yapacaklardır. MSP sonucu yüzde birlik başarı diliminde bulunmayan öğrenciler yetenek sınavı başvuru sistemine erişim sağlayamayacaklardır.
Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa başvuru kabul edilmeyecektir.
TÜBİTAK Fen Liselerine burs veriliyor mu?
a) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen öğrencilere TÜBİTAK BİDEB tarafından aylık burs verilecektir.
b) Bursla ilgili özel şartlar, TÜBİTAK BİDEB usul ve esasları çerçevesinde belirlenecektir.
c) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen kız ve erkek öğrencilere barınma, yiyecek, imkânı sağlanacaktır.
ç)TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen kız ve erkek öğrencilere dizüstü bilgisayar, yardımcı ek kaynaklar (ders kitabı, materyal vb.) verilecektir.
d) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen kız ve erkek öğrencilere Mentorlük desteği verilecektir.
e) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen kız ve erkek öğrencilere yurtiçi/yurtdışı yaz/kış okulu, staj vb. bilimsel eğitim etkinliklerine katılım desteği sağlanacaktır.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.
Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.
Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.
Tercih sürecinin tamamlanmasıyla yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.