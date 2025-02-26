Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz iftar sofraları kuracak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerde kurulacak olan bu sofralar, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü nerede, hangi illerde ücretsiz iftar sofraları nerede kurulacak?

1 /7 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ve yurt dışında iftar sofraları kuracak. Türkiye'de 81 ilde düzenlenecek iftar organizasyonları, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de gerçekleştirilecek. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kuracak?

2 /7 Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak. Türkiye’nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.

3 /7 İSTANBUL’DA İFTAR SOFRALARI NERELERDE KURULACAK? İstanbul'da iftar sofraları, Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal gibi merkezi noktalarda kurulacak.

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ANKARA'DA İFTAR SOFRALARI NEREDE KURULACAK? Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti gibi yerlerde iftar organizasyonları düzenlenecek.



5 /7 İZMİR’DE İFTAR SOFRASI NEREDE VAR? İzmir’de ise Gaziemir Bizim Bahçe kır düğün salonu, Bayraklı şehir hastanesi Acil Servis bahçesi, Konak Hisar Camii avlusu, Deprem Bölgesinde kurulacak.

6 /7 MALATYA’DA İFTAR SOFRALARI NERELERDE KURULACAK? Malatya'da 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.