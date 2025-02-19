UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.



