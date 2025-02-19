Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Bugün Ajet-Pegasus- THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi uçak seferleri iptal? İşte 19-20 Şubat 2025 İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar listesi!
Uçuşlar bugün iptal mi sorusu olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler iptal uçak seferi Ajet-Pegasus- THY sorgulama ekranına çevrildi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.
UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Azaltılan Uçuşlar
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 19-20 Şubat tarihlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşları azaltma kararı aldı. Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, 20 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat'taki uçuşların ise yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri önerildi.
Türk Hava Yolları (THY) Uçuşlarını İptal Etti
Türk Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarının iptal olduğunu duyurdu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ve İstanbul'a varacak uçuşların iptal edildiği belirtildi. Uçuşu iptal edilen yolcuların, uçuş numaralarını ve kalkış-varış bilgilerini girerek güncel durumu öğrenebilecekleri belirtildi. Ayrıca, yolcuların iade veya değişiklik haklarına da internet üzerinden ulaşabileceği ifade edildi.
İptal Olan Uçuşları Nasıl Öğrenebilirsiniz?
Yolcular, THY ve AJet'in internet sitelerinden iptal olan uçuşlara dair en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Uçuş durumu sayfaları üzerinden uçuş numarasını ve güzergah bilgisini girerek, uçuşlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilirler.
İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ SORGULAMA