Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen hangi seferler iptal edildi? 19-20 Şubat iptal uçak seferi sorgulama ekranı!

İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen hangi seferler iptal edildi? 19-20 Şubat iptal uçak seferi sorgulama ekranı!

08:0619/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Bugün Ajet-Pegasus- THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi uçak seferleri iptal? İşte 19-20 Şubat 2025 İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar listesi!

Uçuşlar bugün iptal mi sorusu olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler iptal uçak seferi Ajet-Pegasus- THY sorgulama ekranına çevrildi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Azaltılan Uçuşlar


Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 19-20 Şubat tarihlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşları azaltma kararı aldı. Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, 20 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat'taki uçuşların ise yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri önerildi.

Türk Hava Yolları (THY) Uçuşlarını İptal Etti


Türk Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarının iptal olduğunu duyurdu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ve İstanbul'a varacak uçuşların iptal edildiği belirtildi. Uçuşu iptal edilen yolcuların, uçuş numaralarını ve kalkış-varış bilgilerini girerek güncel durumu öğrenebilecekleri belirtildi. Ayrıca, yolcuların iade veya değişiklik haklarına da internet üzerinden ulaşabileceği ifade edildi.

İptal Olan Uçuşları Nasıl Öğrenebilirsiniz?


Yolcular, THY ve AJet'in internet sitelerinden iptal olan uçuşlara dair en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Uçuş durumu sayfaları üzerinden uçuş numarasını ve güzergah bilgisini girerek, uçuşlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilirler.


SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ SORGULAMA


İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ SORGULAMA



#iptal olan seferler
#Thy İptal Edilen Seferler
#iptal edilen uçuşlar
#sabiha gökçen
#pegasus iptal olan seferler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultangazi okullar tatil mi? Valilik ve kaymakamlıktan son dakika kar tatil açıklaması