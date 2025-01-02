Vivo, amiral gemisi olarak nitelendirdiği V serisi ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Vivo V30 Lite ürünü de birçok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Telefonun öne çıkan en belirgin özelliği, segmentine göre çok daha iyi bir performans gösteren hızlı şarj oldu. İşte Vivo V30 teknik özellikleri.