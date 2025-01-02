Vivo güvenlik özellikleri ile ön planda. Optik ekran içi parmak izi sensörü hızlı ve hatasız çalışırken, yüz tanıma özelliği de mevcut. vivo V30, 6.78 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran 1260x2800 piksel çözünürlüğü desteklerken, 10 bit renk derinliği, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği içeriyor. Peki Vivo V30 ekran özellikleri neler? İşte Vivo V30 teknik özellikleri.
Vivo, amiral gemisi olarak nitelendirdiği V serisi ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Vivo V30 Lite ürünü de birçok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Telefonun öne çıkan en belirgin özelliği, segmentine göre çok daha iyi bir performans gösteren hızlı şarj oldu. İşte Vivo V30 teknik özellikleri.
Vivo V30 Cep Telefonu'nda çift SIM kart desteği var mı?
Evet, Vivo V30 cep telefonu çift SIM kart desteği sunar.
Vivo V30 su geçiriyor mu?
Vivo V30 cihazı toz geçirmez ve suya karşı dayanıklıdır.
Vivo V30 yapay zeka var mı?
Otomatik Odaklamalı Grup Selfie Kamerası, 92° geniş açılı kamera, 119° görüş alanına sahip 50 MP Otomatik Odaklamalı Ultra Geniş Açılı Arka Kamera ve Yapay Zekâ Grup Portresi algoritması gibi özellikler, kendinizi iyi bir fotoğrafçı gibi hissetmenizi sağlıyor.
Vivo V30 kaç dakikada şarj olur?
Vivo cep telefonu yaklaşık 30 dakikada %80'e kadar şarj olur.
Vivo V30 Ekran Özellikleri Neler?
Panel: AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (tepe parlaklık)
Boyut: 6.78 inç, 111.0 cm2 (~89.9% ekran-gövde oranı)
Çözünürlük: 1260 x 2800 piksel, 20:9 görüntü oranı (~453 ppi piksel yoğunluğu)
Koruma: Schott Alpha koruma.