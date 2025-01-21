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Yabancılar en çok hangi ilden ev alıyor? TÜİK açıkladı: Konut satışları 1 buçuk milyona yaklaştı

Yabancılar en çok hangi ilden ev alıyor? TÜİK açıkladı: Konut satışları 1 buçuk milyona yaklaştı

11:4721/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yabancılar en çok nereden ev alıyor?

Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. 2024'te yabancılara kaç konut satıldı? Yabancıya konut satışı 2024'te 2023'e göre yüzde 32 düşerek 23 bin 781 adede geriledi. Peki yabancılar en çok nereden ev aldı? İşte 2024'te yabancıya en fazla konut satışı yapılan iller.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı. İşte yabancıların en çok tercih ettiği kentler.

En çok konut satışı nerede hangi ilde?

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi. 2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı. Peki 2024’te yabancılar en çok nereden ev alıyor?

İSTANBUL

2024 satış: 8.416 adet

2023 satış: 11.229 adet

ANTALYA

2024 satış: 8.223 adet

2023 satış: 12.702 adet

MERSİN

2024 satış: 2.112 adet

2023 satış: 3.016 adet

ANKARA

2024 satış: 637 adet

2023 satış: 1.023 adet

YALOVA

2024 satış: 588 adet

2023 satış: 937 adet

BURSA

2024 satış: 528 adet

2023 satış: 953 adet

KOCAELİ

2024 satış: 417 adet

2023 satış: 562 adet

AYDIN

2024 satış: 389 adet

2023 satış: 203 adet

İZMİR

2024 satış: 381 adet

2023 satış: 739 adet

MUĞLA

2024 satış: 365 adet

2023 satış: 593 adet

2022 yılında ise yabancıların konut aldığı iller arasında başı İstanbul çekerken, megakentten konut edinen yabancı sayısı 26 bin 667 ile zirvede yer almıştı. Onu 12 bin 598 yabancı ile Antalya, 3 bin 705 ile Ankara izlemişti.

Mersin'den 2 bin 549, Yalova'dan 1.893, Bursa'dan 1.700, İzmir'den 1.422, Sakarya'dan 1.269, Samsun'dan 1.165, Trabzon'dan 985 yabancı konut almıştı.

Yabancıların en çok tercih ettiği iller sıralamasında Muğla 11'inci, Kocaeli 12'nci, Aydın 13'üncü, Tekirdağ 14'üncü, Eskişehir 15'inci, Konya 16'ncı, Denizli 17'nci, Düzce 18'inci, Gaziantep 19'uncu, Bolu 20'nci sırada yer aldı.

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