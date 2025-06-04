İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı. Milyonlar 6 Haziran Cuma günü kurban ibadetini yerine getirecek. Türkiye'de 4 buçuk gün resmi tatil olacak ve arefe günü için özellikle öğrenciler ve veliler okul durumunu merak ediyor. En çok iletilen soru ise: Yarın okul var mı? Arefe gününün özel durumu ve resmi tatil uygulamaları, ders saatleri ve okul kapanışlarıyla ilgili beklentileri şekillendiriyor. Peki, arefe günü okullarda ders işlenecek mi, yoksa tam gün tatil mi olacak? 5 Haziran’da okullar kapanacak mı, dersler saat kaçta bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İslam alemi, 5 Haziran'da ise Kurban Arifesi'ni idrak edecek. Arife Günü'nde bayram için hazırlıklar yapılacak. Bu özel günün tatil olup olmadığı ise özellikle öğrenciler tarafından araştrılıyor. Kurban Bayramı öncesinde öğrenciler 'Arife günü tatil mi?' sorusunu araştırıyor. Kurban Bayramı tatili, Arife Günü ile birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Peki Arife Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 5 Haziran'da okul var mı, nereler açık?
AREFE GÜNÜ OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ?
Türkiye’de dini bayramların arefe günleri, resmi tatil mevzuatına göre genellikle yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefe gününe denk geliyor ve bu doğrultuda okullarda sabah saatlerinde derslerin devam etmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, arefe günü okullar öğle saatine kadar eğitim verecek. Genellikle saat 13:00 itibarıyla dersler sona erecek ve öğrenciler bayram tatiline başlayacak. Bu uygulama, kamu kurumları ve bankalar için de geçerli olup, öğleden sonra resmi tatil olarak kabul ediliyor.
5 HAZİRAN’DA OKULLAR KAPANACAK MI?
Öğrenciler ve veliler arasında, Kurban Bayramı’nın okulların kapanış tarihine yakın olması nedeniyle “Okullar 5 Haziran’da erken kapanacak mı?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in daha önce yaptığı açıklamalar ve MEB’in resmi takvimine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatilinin birleştirileceğine dair spekülasyonlar olsa da, Bakan Tekin bu iddiaları net bir şekilde yalanlayarak, okulların 180 iş günü açık kalması gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla, 5 Haziran arefe günü okullar kapanmayacak; yalnızca öğleden sonra tatil olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri 6 Haziran’dan itibaren bayram tatili nedeniyle duracak. Bayram tatili, 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 4,5 gün sürecek.
AREFE GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA BİTECEK?
MEB’in genel uygulamalarına göre, arefe günlerinde okullarda sabah dersleri normal seyrinde devam ederken, öğleden sonra eğitim faaliyetleri durduruluyor. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, okullarda derslerin saat 13:00’te sona ermesi bekleniyor. Bu saat, okuldan okula küçük değişiklikler gösterebilir; bazı okullar sabah derslerini tamamlayarak öğrencileri daha erken bırakabilir. Velilerin, çocuklarının okul yönetimlerinden kesin ders bitiş saatini öğrenmeleri öneriliyor.
5 HAZİRAN 2025 RESMİ TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasına göre:
“5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.”
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 Kurban Bayramı Takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
AREFE GÜNÜ NERELER AÇIK OLACAK?
Arife Günü tüm gün resmi tatil değildir. Yalnızca öğleden sonra kamu çalışanları için resmi tatildir. Dolayısıyla kamu kurumlarında öğleden önceye kadar hizmet verilir. Bankalar, hastaneler, okullar gibi devlet kurumları ve devlet daireleri öğleden sonra hizmet vermeyecektir.
Özel sektörde ise şirket politikasına göre yarım gün veya tüm gün çalışma uygulanabilir.