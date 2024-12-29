Meteoroloji’den hafta başında bazı iller için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın güneyi, Ege (Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı ile bazı iller yağış alacak. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Öğrenciler kar yağışının etkili olduğu illerde okullar tatil mi? Valiliklerden açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.Peki 30 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, bugünde yağışla etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir kısmında yağış bekleniyor.
Meteoroloji’nin son verilerine göre, Türkiye'nin çoğu bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Bolu, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Siirt ve Ağrı çevrelerinde yağış etkili olacak. Yağışların genellikle sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor, ancak iç bölgeler ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Antalya, Mersin ve Muğla'nın doğusunda ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, 30 Aralık Pazartesi hangi illerde okullara kar tatili var?
YARIN 30 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarısı sonrasında yarın 30 Aralık tarihinde okulların tatil olup olmadığı sorgulanmaktadır. Şu ana kadar gelen son dakika bilgilerine göre; Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Mersin, Muğla, Ankara, Adana, Kırklareli, Hatay, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Trabzon’da 30 Aralık Pazartesi günü okullar tatil edildiğine dair valiliklerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek, dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, bu bölgelerdeki vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.
Antalya, Mersin ve Muğla'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, çığ riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.