Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek, dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, bu bölgelerdeki vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.

Antalya, Mersin ve Muğla'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, çığ riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.