YKS ek tercih ücreti 2025, ikinci tercih döneminin başlamasıyla beraber gündeme gelen bir diğer konu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle, adayların haftalardır beklediği 2025 YKS ikinci tercih tarihleri belli oldu. YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç lira 2025? Üniversite ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.
2025 YKS ek tercih sürecinde öğrenciler, tercih ücretini ve ödeme yöntemlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti, başvurular sırasında ödeniyor ve ödemeler, bankalar veya online ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu adımlar, ek tercih sürecinin sorunsuz tamamlanması için büyük önem taşıyor. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar?
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar ek tercih işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak alınacak. Ek yerleştirme ücreti ise 130,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (130,00 TL) alınır. Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr)
EK TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)