YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç lira 2025? Üniversite ek tercih ödemesi nasıl yapılır?

2025 YKS ek tercih sürecinde öğrenciler, tercih ücretini ve ödeme yöntemlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti, başvurular sırasında ödeniyor ve ödemeler, bankalar veya online ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu adımlar, ek tercih sürecinin sorunsuz tamamlanması için büyük önem taşıyor. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar?