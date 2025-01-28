Yüksek basınç ve sisli hava etkili oluyor! Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde yeni haftaya yüksek basınç ve sisle başlanmasıyla, yarınki hava durumu da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara'nın iç ve doğu kesimlerinde pus ve sisli havanın süreceği bildirildi. Doğu Karadeniz iç kesimleri yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı verildi. İllere göre hava durumu tahminlerinin yer aldığı haberimizden yarın (29 Ocak) hava durumun nasıl olacağını takip edebilirsiniz. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri ve uyarıları.
Kar beklentisi içerisinde olan bir çok vatandaş, yarın havanın nasıl olacağını ve kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, kar yağışının bir haftalık süre içerisinde beklenmediği bildirildi. Özellikle mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklıkların, sis ve yüksek basınç ile yurdun büyük bölümünde bir hafta daha etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
YARIN HAVA NASIL OLACAK? (29 OCAK)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
İSTANBUL'DA SİSLİ VE PUSLU HAVA 1 HAFTA DAHA BİZİMLE!
İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı bildirildi.
Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.
Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.
İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyledi.
İstanbul'da bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktaran Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor." diye konuştu.
Özdemir, bu durumun deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydederek, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görebilecektir." dedi.
- "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak"
İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."
Güven Özdemir, yedi tepe üzerine kurulu olan İstanbul'un düz bir zeminde olmadığını kaydettiSanayinin ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde hava kirliliğinin etkili olacağını vurgulayan Özdemir, "İstanbul'da Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy bu kısımlarda hava kirliliği had safhada." şeklinde konuştu.