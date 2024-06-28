Çekya'yı 2-1mağlup eden Türkiye, son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya'yı geçerse çeyrek finalde Romanya-Hollanda maçının galibiyle eşleşecek. Ay-yıldızlılar, kayıpsız ilerlerse şampiyonanın en formda ekipleriyle ancak finalde karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun'un golleriyle kazanan Türkiye, Son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.
Avrupa Şampiyonu apoletti güçlü rakiplerin dışında kendine denk bir takımla eşleşen ay-yıldızlıların, bundan sonraki turlarda da önü açık.
İki ayaktan oluşan son 16 turu tablosunun kısmında yer alan Türkiye, finale kadar şampiyonluğun en büyük favorileri ile eşleşmeyecek.
Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya'yı elemesi halinde Romanya-Hollanda karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Türkiye, 6 Temmuz'daki bu turu da geçmesi halinde yarı finale yükselecek. Diğer yarı finalist ise İsviçre-İtalya / İngiltere-Slovakya eşleşmelerinden sonra netlik kazanacak.
Yarı finaldeki olası rakiplerimizden İngiltere ve İtalya da şu anki form durumlarıyla zayıf bir görüntü veriyor.
Son 16 turunun diğer ayağında ise şampiyonanın en formda 4 favorisi yer alıyor.
4 Dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan ev sahibi Almanya, son 16 turunda Danimarka ile karşılaşacak.
3 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan ve turnuvanın en formda ekibi olarak göze çarpan İspanya ise Gürcistan'la oynayacak.
Yıldızlarıyla dikkat çeken diğer bir favori Fransa, Belçika ile karşılaşırken, grup maçlarında Türkiye'yi 3-0 yenen Portekiz de Slovenya karşısında çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
A Milli Takımımız kayıpsız yoluna devam ederse, Almanya, İspanya, Fransa ve Portekiz'den biriyle ancak finalde karşılaşacak.