Aslan'da asrın satış operasyonu! Dursun Özbek ve yönetim gece yarısı kararını verdi

10:1126/05/2026, Salı
Yeni sezonda hem Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefiyle kusursuz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçen yaz Monaco'dan tam 30 milyon Euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü dikiş tutturamayan yıldız futbolcu ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray, geçen yaz Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile yollarını ayırabilir.

Yeni sezonda Galatasaray hem Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi’nde söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da olacak.

Yönetimin önceliği ise şu: Gidenlerden para kazanmak. İstim üstünde olan isimlerin başında Singo geliyor.


Singo'da ayrılık çanları çalmaya başladı. Geçen sezon Monaco’dan büyük umutlarla 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fildişili sağ bek, çok sakatlık yaşadı.


Bu nedenle sarı-kırmızılılara fazla katkı veremedi. Potansiyeli yüksek olan yıldız sağ beke teklifler var. Yönetim en az 30 milyon Euro artı bonuslarla birlikte Singo’yu elden çıkarabilir.


Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Wilfried Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. [Sözcü]


