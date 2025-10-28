Bahis skandalının patlak verdiği maç ortaya çıktı

Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları, kendi yönettikleri karşılaşmalarda da bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.