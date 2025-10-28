Bahis skandalının patlak verdiği maç ortaya çıktı

2023-2024 sezonunda 2. Lig'de Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçın bahis skandalının patlak verdiği karşılaşma olduğu belirtildi.
Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.
Bahis skandalının hangi maçtan sonra araştırılmaya başlandığına dair önemli bir bilgi ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunun 37. haftasında oynanan ve 0-0 biten Sincan Belediyesi Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı, bahis skandalının patlak verdiği karşılaşma oldu.
Maç şut çekilmeden tamamlanmış, mücadelenin golsüz sona ermesi sonrası ise Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.
PFDK, Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
23 futbolcunun yanı sıra, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta masörün dahi yer aldığı hak mahrumiyeti cezaları uygulandı. Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.
TFF yönetimi yaşanan gelişme sonrası başta Spor Toto Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçerek hakemlerle ilgili inceleme istedi. 5 yasal bahis şirketinin kayıtları üzerinden 571 aktif profesyonel hakem mercek altına alındı. Sorgulamada bahis hesapları araştırıldı, 371 hakem tespit edilerek oynadıkları aktiviteleri kontrol edildi. 152'sinin bahis oynadığı ortaya çıkarken kaç maça oynadıkları tespit edildi.
Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları, kendi yönettikleri karşılaşmalarda da bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.