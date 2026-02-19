Beklenmedik gelişme! Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang jesti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yendiği maçta iki gol birden atarak mücadeleye damga vuran Noa Lang'da flaş bir gelişme yaşandı. Napoli Başkanı De Laurentiis, sarı-kırmızılı kulübe jest yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus karşısındaki performansıyla tarihi maça damga vurdu.
Hollandalı yıldızın zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Yönetim ve teknik heyet, Lang'ın formundan oldukça memnun olsa da son karar sezon sonunda verilecek.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimi de düşünerek Noa Lang için sezon sonunda adım atmayı planlıyor.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun 30 milyon euroluk opsiyonu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerde büyük bir jeste imza attığı ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre başkan De Laurentiis, bonservisin alınması halinde 30 milyon euronun üç taksitle ödenebileceği bir seçenek sunarak Galatasaray'ın elini güçlendirdi.
Yarım sezon için Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak olan Lang için İtalyan ekibine de 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız oyuncunun geleceği, sergileyeceği performansa göre şekillenecek.
