Beklenmedik gelişme! Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang jesti

26 yaşındaki kanat oyuncusunun 30 milyon euroluk opsiyonu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerde büyük bir jeste imza attığı ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre başkan De Laurentiis, bonservisin alınması halinde 30 milyon euronun üç taksitle ödenebileceği bir seçenek sunarak Galatasaray'ın elini güçlendirdi.