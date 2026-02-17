Benfica - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off ilk maçında Benfica evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Benfica - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off maçında deplasmanda Benfica’ya konuk olacak. Nefes kesecek maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
Benfica, Şampiyon Kulüper Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid ile oynadığı dört maçın üçünü kazandı (1M).
Portekiz takımlarıyla oynadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan Real Madrid (1B 1M), bu karşılaşmalarda ortalama 2.2 gol attı.
İspanyol takımlarını rakip olduğu sekiz Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kazanabilen Benfica (1B 5M), bu galibiyetleri dörder gol atarak elde etti (4-0 vs Atletico & 4-2 vs Real Madrid).
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 11 maçın altısını kaybeden Real Madrid (5G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 39 karşılaşmada almıştı.
Evinde oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Benfica, bu turnuvada üst üste üç iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi 1994/95'te yakaladı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla direkt hücum golü bulunan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor: Benfica (4) & Real Madrid (4).
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında önde en fazla top kazanan 22'nci takım olan Real Madrid (58), bu bölgede kazandığı topların en büyük bölümünü şutla sonlandıran ekiptiğ (%31; 18/58).
Kylian Mbappe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol attı ve Kupa 1 tarihinde bir sezonda en az beş maçta forma giyen oyuncular arasında en yüksek ortalamanın sahibi (1.86).
Vangelis Pavlidis, Benfica tarihinde Oscar Cardozo'nun (11) ardından 10 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor (9).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birbirine en fazla şut pası veren takım arkadaşları Vinicius Junior ve Kylian Mbappe (19).
BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BENFİCA
1 Anatolii Trubin
4 Antonio Silva
26 Samuel Dahl
30 Nicolas Otamendi
44 Tomas Lemos Araujo
5 Enzo Barrenechea
14 Vangelis Pavlidis
18 Leandro Barreiro
21 Andreas Schjelderup
27 Rafa Silva
25 Gianluca Prestianni
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
12 Trent Alexander-Arnold
18 Alvaro Fernandez
22 Antonio Rüdiger
24 Dean Huijsen
6 Eduardo Camavinga
8 Federico Valverde
14 Aurelien Tchouameni
15 Arda Güler
7 Junior Vinicius
16 Gonzalo