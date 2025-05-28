Bin 500 nüfuslu köy takımı profesyonel lige yükseldi

Vali Fidan, "2024-2025 yılı Amatör Lig şampiyonu olarak 3. Lig’e yükselen, şehrimizi ve bizleri gururlandıran Suvermez Kapadokya Spor oyuncularımızı ve teknik heyetini gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıların 3. Lig’de de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.