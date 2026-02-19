Dursun Özbek Juventus maçı sonrası soyunma odasına indi! Prim açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ilk maçta Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Dursun Özbek'in prim açıkladığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup ettiği maç, Başkan Dursun Özbek'e de büyük sevinç yaşattı.
Maç sonrası mutluluğunu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla yaşayan Dursun Özbek, soyunma odasına indi.
Sabah'ta yer alan habere göre Dursun Özbek futbolcuları tek tek kutlarken ardından 2 milyon euroluk primi açıkladı ve sevinci katladı.