Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek Juventus maçı sonrası soyunma odasına indi! Prim açıkladı

Dursun Özbek Juventus maçı sonrası soyunma odasına indi! Prim açıkladı

09:3119/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ilk maçta Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Dursun Özbek'in prim açıkladığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup ettiği maç, Başkan Dursun Özbek'e de büyük sevinç yaşattı.

Maç sonrası mutluluğunu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla yaşayan Dursun Özbek, soyunma odasına indi.

Sabah'ta yer alan habere göre Dursun Özbek futbolcuları tek tek kutlarken ardından 2 milyon euroluk primi açıkladı ve sevinci katladı.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Juventus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Maaşı Hesaplama – İkramiyesi (4A, 4B, 4C) 2026: Ramazan ve Kurban Bayramı 2026 Emekli İkramiyesi Zammı açıklandı mı?