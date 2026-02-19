Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu: Dünyaca ünlü yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu: Dünyaca ünlü yıldız bedavaya geliyor

Haber Merkezi
10:3219/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında ses getirecek bir adım için harekete geçti. Sarı lacivertliler, kadrosuna dünyaca ünlü bir golcüyü katmak istiyor.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını erken başlatırken hücum hattı için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda kontratı bitecek olan Robert Lewandowski için devreye girdiği iddia edildi.

Yıldız golcünün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının, transferde önemli bir fırsat olarak görüldüğü kaydedildi.

Sarı lacivertlilerin sezon sonuna kalmadan 37 yaşındaki oyuncu ile masaya oturup söz keseceği iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Barcelona
#Lewandowski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Bursa kura çekiliş listesi