Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu: Dünyaca ünlü yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında ses getirecek bir adım için harekete geçti. Sarı lacivertliler, kadrosuna dünyaca ünlü bir golcüyü katmak istiyor.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını erken başlatırken hücum hattı için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda kontratı bitecek olan Robert Lewandowski için devreye girdiği iddia edildi.
Yıldız golcünün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının, transferde önemli bir fırsat olarak görüldüğü kaydedildi.
Sarı lacivertlilerin sezon sonuna kalmadan 37 yaşındaki oyuncu ile masaya oturup söz keseceği iddia edildi.