Fenerbahçe bedavaya transfer ediyordu: Yıldız futbolcu Tottenham ile anlaşma sağladı

İngiltere'de Bournemouth ile olan kontratını tamamlayarak boşa çıkan ve adı uzun süredir savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile anılan Marcos Senesi'nin yeni takımı belli oldu.
Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Marcos Senesi, Tottenham’a transfer olmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre uzun süredir gündemde olan transferde tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.
Arjantinli savunmacının Tottenham ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kısa süre içinde resmi imzayı atacağı aktarıldı.
Senesi, İngiliz ekibine bonservissiz olarak katılacak. Arjantinli oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu.