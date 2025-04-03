90+11 Sallai ile Skriniar arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?

Çok kritik bir pozisyon. Sallai topla oynamıyor. Dikkatsiz bir itmeden, şarjdan bahsedebiliriz. Sahadaki hakemin kesinlikle karar vermesi gerekiyor, müdahalenin sertliğinden dolayı. Bu sahadaki hakemin yorumlayacağı bir pozisyon. Penaltı diyen de olabilir, değil diyen de olabilir. Ben hakemin kararına saygı duyuyorum.