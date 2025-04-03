Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşma sonrasında maçın hakemi Cihan Aydın'ın kararları sosyal medyada tartışılan konulardan birisi oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem raporu da ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kartlar havada uçuştu.
Müsabakada Galatasaray'dan 2 oyuncu yedek kulübesinde kırmızı kart görürken sahada da sarı-kırmızılı 4 isim sarı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe'den de 1 isim kulübede kırmızı kart görürken sahada 5 isme sarı kart gösterildi.
Derbide toplamda 3 kırmızı, 9 sarı kart çıkarken teknik heyetlerden isimler de kartla cezalandırıldı.
Gol VAR'dan verildi
Fenerbahçe'nin ilk yarının son bölümünde farkı 1'e indiren golü VAR kararıyla geldi.
Maçın 45 1. dakikasında Sebastian Szymanski topu filelere gönderirken hakem, ofsayt kararı verdi.
Pozisyon VAR'dan izlenerek 45 4. dakikada gol kararına hükmedildi.
Penaltı VAR'la geldi
Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi. Maçın 24. dakikasında yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ın şutunda meşin yuvarlak Filip Kostic'in eline çarparak oyun alanına döndü.
Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Ayrıca karşılaşmada Cihan Aydın'ın verdiği kararlar da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem raporu da ortaya çıktı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi.
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem raporu:
4. dakikada Lemina'nın Çağlar'ın ayağına bastığı pozisyonda kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Geç kalınmış bir müdahale ile zamanlama hatasıyla bir basma var. Kart çıkmalıydı.
15. dakikada Fenerbahçe top Kaan Ayhan'ın eline geldiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Kaan Ayhan'ın kendi bilerek oynadığı top, kendi eline geliyor. Burada herhangi bir ihlal yok. Devam kararı doğru.
26. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Top Kostic'in eline geldiği gerekçesiyle. Karar doğru mu?
Kaan Ayhan topu oynadığı anda, Kostic'in doğal olmayan ve açık olan koluna geliyor. Penaltı kararı doğru.
İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'nin Szymanski ile bulduğu gol için ofsayt iddiaları vardı. Gol kararı çıktı. Karar doğru mu?
Kritik bir pozisyon. Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi. Ona göre karar doğrıu.
82. dakikada Fenerbahçe, Abdülkerim'in Mert Müldür'e müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Abdülkerim öncelik alıyor ve topa dokunuyor. Sonrasında herhangi bir ihlal yok. Karar doğru.
90+11 Sallai ile Skriniar arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Çok kritik bir pozisyon. Sallai topla oynamıyor. Dikkatsiz bir itmeden, şarjdan bahsedebiliriz. Sahadaki hakemin kesinlikle karar vermesi gerekiyor, müdahalenin sertliğinden dolayı. Bu sahadaki hakemin yorumlayacağı bir pozisyon. Penaltı diyen de olabilir, değil diyen de olabilir. Ben hakemin kararına saygı duyuyorum.