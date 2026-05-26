Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yorum: Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Maldini'nin Hakan Safi paylaşımına yazdı!

09:2726/05/2026, Salı
Fenerbahçe’de haziran ayındaki tarihi kongre öncesi başkan adaylarının hamleleri dünyayı sallamaya devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi’nin, İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini’yi İstanbul’a getirmesinin ardından yaşanan son gelişme, sarı-lacivertli taraftarları adeta çılgına çevirdi. Milan'ın milyarlık Portekizli süper yıldızı Leao'nun o paylaşıma bıraktığı yorum sosyal medyada infial yarattı.

Paolo Maldini ile Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin İstanbul'daki buluşması sosyal medyada gündem oldu. 


Futbol elçisi olarak adı geçen Maldini'nin paylaşımına, Fenerbahçe ile anılan yıldız isimden gelen yorum ise sarı-lacivertli taraftarları hareketlendirdi.

57 yaşındaki efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Safi ile bir araya geldiği anları paylaşarak, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM


Öte yandan Rafael Leao da söz konusu paylaşıma yaptığı yorumla gündem yarattı. Leao, Maldini'nin paylaşımına "Legend" (Efsane) yorumunu bıraktı.


