Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesinde kadroda sıkıntı: Jose Mourinho'yu düşündüren 11

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Perşembe günü Slavia Prag deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakat ve cezalı oyuncuların durumundan dolayı ilk 11’i oluşturmakta güçlük yaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi birçok mevkide alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımda en büyük sorun ise stoper mevkisi olarak dikkat çekiyor.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Çağlar Söyüncü ve sarı kart cezalısı Becao, Çekya'daki maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jose Mourinho, Kayserispor ile oynanan son lig maçında sahaya sürdüğü Djiku-Samet Akaydın ikilisini Slavia Prag karşısında birlikte oynatacak.
Portekizli teknik adamın stoperde oynatabileceği elindeki tek alternatif oyuncu ise 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek. Djiku ya da Samet'e bir şey olması durumunda oyuna Yusuf girecek.
KOSTİC VE MERCAN LİSTE DIŞI
Aynı şekilde savunma beklerinin de alternatifi yok.
Sol bek rotasyonu oluşturan Levent Mercan ile Sırp sol kanat Kostic, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almıyor.
Sol bekte gerçek mevkii sağ bek olan Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor.
Sağ bekte ise yine Osayi-Samuel oynayacak.
Bu iki oyuncunun da olası bir sakatlık durumunda takım içinde alternatifleri bulunmuyor.
CENGİZ UNDER HAZIR DEĞİL
Sol kanatta Saint Maximin'in adalesinde ağrıları bulunuyor. Kayserispor karşısında forma giyemeyen başarılı kanat oyuncusunun Slavia Prag karşısında oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
Ligde son maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın da UEFA listesinde yer almıyor.
Listede yer alan Cengiz Ünder ise sakatlıktan yeni çıktı ve henüz tam olarak hazır değil.
Mourinho, sol kanatta bu sezon çoğunlukla sağda görev verdiği Tadic'i oynatacak, sağ kanatta ise sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci forma giyecek.
Cengiz Ünder de bu iki ismin rotasyonu olacak.
FORVETTE TERCİH EN-NESYRİ
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta da fileleri havalandıran ve ligde 11 başladığı son 4 maçta da skor katkısı sağlayan En Nesyri, Slavia Prag maçında da Fenerbahçe'nin hücumdaki kozu olacak.
Teknik direktör Jose Mourinho, hızı, sürekli pres yapması ve savunma arkasına koşulan nedeniyle En Nesyri'yi 11'de tercih ediyor.
Prag deplasmanında da 1. forvet olarak Nesyri'yi düşünen Mourinho, Dzeko'yu ise hamle oyuncusu olarak kullanacak.