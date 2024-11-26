Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesinde kadroda sıkıntı: Jose Mourinho'yu düşündüren 11

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesinde kadroda sıkıntı: Jose Mourinho'yu düşündüren 11

Ömer Çelikbaşlı
09:3826/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Perşembe günü Slavia Prag deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sakat ve cezalı oyuncuların durumundan dolayı ilk 11’i oluşturmakta güçlük yaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi birçok mevkide alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımda en büyük sorun ise stoper mevkisi olarak dikkat çekiyor. 

Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Çağlar Söyüncü ve sarı kart cezalısı Becao, Çekya'daki maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, Kayserispor ile oynanan son lig maçında sahaya sürdüğü Djiku-Samet Akaydın ikilisini Slavia Prag karşısında birlikte oynatacak.

Portekizli teknik adamın stoperde oynatabileceği elindeki tek alternatif oyuncu ise 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek. Djiku ya da Samet'e bir şey olması durumunda oyuna Yusuf girecek.

KOSTİC VE MERCAN LİSTE DIŞI

Aynı şekilde savunma beklerinin de alternatifi yok. 

Sol bek rotasyonu oluşturan Levent Mercan ile Sırp sol kanat Kostic, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almıyor.

Sol bekte gerçek mevkii sağ bek olan Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor.

Sağ bekte ise yine Osayi-Samuel oynayacak.

Bu iki oyuncunun da olası bir sakatlık durumunda takım içinde alternatifleri bulunmuyor.

CENGİZ UNDER HAZIR DEĞİL

Sol kanatta Saint Maximin'in adalesinde ağrıları bulunuyor. Kayserispor karşısında forma giyemeyen başarılı kanat oyuncusunun Slavia Prag karşısında oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Ligde son maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın da UEFA listesinde yer almıyor.

Listede yer alan Cengiz Ünder ise sakatlıktan yeni çıktı ve henüz tam olarak hazır değil.

Mourinho, sol kanatta bu sezon çoğunlukla sağda görev verdiği Tadic'i oynatacak, sağ kanatta ise sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci forma giyecek.

Cengiz Ünder de bu iki ismin rotasyonu olacak. 

FORVETTE TERCİH EN-NESYRİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta da fileleri havalandıran ve ligde 11 başladığı son 4 maçta da skor katkısı sağlayan En Nesyri, Slavia Prag maçında da Fenerbahçe'nin hücumdaki kozu olacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, hızı, sürekli pres yapması ve savunma arkasına koşulan nedeniyle En Nesyri'yi 11'de tercih ediyor.

Prag deplasmanında da 1. forvet olarak Nesyri'yi düşünen Mourinho, Dzeko'yu ise hamle oyuncusu olarak kullanacak.

#Fenerbahçe
#Slavia Prag
#Jose Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu mu?