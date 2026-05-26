Fenerbahçe'de taraftarı şoke eden iddia! Aziz Yıldırım seçilirse takımdan gönderecek

09:4926/05/2026, Salı
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Adaylardan Aziz Yıldırım, takımın yıldız ismi ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Seçim süreci yaklaşırken transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.


Sarı-lacivertli camiada yeniden göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.


Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden biri ise Fransız yıldız N'Golo Kante oldu.

Geçtiğimiz devre arasında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, toplam maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Yönetim cephesinde bu rakamın yeni sezon yapılanması açısından önemli bir yük oluşturduğu değerlendiriliyor.


Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın, göreve gelmesi halinde transferde daha geniş hareket alanı oluşturmak adına Kante ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun ayrılığıyla oluşacak bütçeyi yeni transferler için kullanmayı hedeflediği belirtildi.

35 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Kante Fenerbahçe'de 18 resmi karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

