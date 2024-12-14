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Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi

Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi

09:3714/12/2024, Saturday
G: 14/12/2024, Saturday
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Galatasaray'da son dönemlerde gözden düşen Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli isme ve menajerine bonservis beklentisini iletti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Metehan Baltacı'nın gerisine düşen Victor Nelsson'un menajerine, Danimarkalı savunmacı için takım bulmasını söylediği belirtildi.

Avrupa'dan 3 kulübün radarında olduğu belirtilen Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Nelsson ve menajerine 10 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu iletti.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda stoper takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirecek.

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 612 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Transfer

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