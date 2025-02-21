Galatasaray’da derbi için kaleci bilmecesi: Muslera mı Günay mı oynayacak?

beIN SABAH programında 33 yaşındaki file bekçisi ile ilgili değerlendirme yapan Alper Öcal, "Derbide Muslera gibi bir deneyim varken Okan Buruk’un Günay ile çıkacağını zannetmiyorum. Derbiye Günay ile çıkarsa Muslera’yı kaybeder. Günay’a teşekkür edip gelecek sezon planları için konuşulabilir ama bu sezon forma giydiği her maçta üstüne düşeni yaptı." sözlerini sarf etti.



