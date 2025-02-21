Galatasaray’da derbi için kaleci bilmecesi: Muslera mı Günay mı oynayacak?

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Rams Park’ta 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray’da Avrupa Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar maçında görev alan Günay Güvenç performansıyla teknik direktör Okan Buruk’un gözüne girdi. Dev derbide Muslera’nın yoksa Günay Güvenç’in mi görev alacağı ise merak konu. Detaylar haberimizde.
Süper Lig’de 25. haftada ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Galatasaray Rams Park’ta 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek.
AZ Alkmaar beraberliğinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Günay Güvenç'in performansı alkış topladı. Güvenç, ilk yarıda gösterdiği iyi performansla takımının maça tutunmasını sağladı.
Fernando Muslera'nın yedek başladığı müsabakada sarı-kırmızılı takımın kalesini Günay Güvenç korudu. 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarım saatte yaptığı 4 kritik kurtarışla takımının gol yemesine engel oldu.
Müsabakada 2 gol yiyen Günay Güvenç, kurtarışlarına ikinci yarıda da devam etti. Tecrübeli kaleci, 64 ve 90+1. dakikalarda karşı karşıya yaptığı kurtarışta taraftarların alkışını ve tezahüratlı desteğini aldı. Taraftarlar, maç sonunda sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.
DERBİDE MUSLERA MI GÜNAY MI OYNAYACAK?
Günay Güvenç'in AZ Alkmaar maçındaki performansından sonra derbideki tercihi sorulan Okan Buruk, “Şu anda bu maçı yeni bitirdik. Bir sonraki maçın planını şimdi yapmak imkansız. Bunla ilgili değerlendireceğiz. Yunus'un geri dönmesi önemli olacak. Morata ve Jakobs'un oynamaları zor. Şu andaki görüntülere göre” diye konuştu.
GÜNAY GÜVENÇ’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan file bekçisi kalesinde 12 gol gördü. 33 yaşındaki ismin gol yemediği maç sayısı ise 2.
beIN SABAH programında 33 yaşındaki file bekçisi ile ilgili değerlendirme yapan Alper Öcal, "Derbide Muslera gibi bir deneyim varken Okan Buruk’un Günay ile çıkacağını zannetmiyorum. Derbiye Günay ile çıkarsa Muslera’yı kaybeder. Günay’a teşekkür edip gelecek sezon planları için konuşulabilir ama bu sezon forma giydiği her maçta üstüne düşeni yaptı." sözlerini sarf etti.