Galatasaray’da Ruben Vargas harekatı: Yöneticiler Almanya'ya gitti

Galatasaray’da transfer sezonun kapanmasına saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile görüşeceği öğrenildi. Cimbom oyuncu ile anlaşılmasında halinde transferi bugün açıklayacak. Detaylar haberimizde.
Transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olan Galatasaray, son gün de çalışmalarına devam ediyor.
Roma ile Zalewski konusunda uzun süreli görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda yöneticiler ikiye bölündü.
Bazı isimler Zalewski görüşmeleri için İtalya'da kalırken, diğer isimlerin transfer görüşmeleri için Almanya'ya gittiği belirtildi.
Galatasaray'ın Almanya'ya Ruben Vargas için gittiği belirtildi.
Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için kulübü Augsburg ile görüşme gerçekleştirecek.
Sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Vargas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
İsviçreli futbolcunun da sözleşmesi tıpkı Zalewski gibi sezon sonunda sona ereceği için Augsburg'un satışa onay vermesi bekleniyor.