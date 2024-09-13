|
Spor

Galatasaray’da Ruben Vargas harekatı: Yöneticiler Almanya'ya gitti

16:05 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:05 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray’da transfer sezonun kapanmasına saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile görüşeceği öğrenildi. Cimbom oyuncu ile anlaşılmasında halinde transferi bugün açıklayacak. Detaylar haberimizde.

1/ 7

Transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olan Galatasaray, son gün de çalışmalarına devam ediyor.


2/ 7

Roma ile Zalewski konusunda uzun süreli görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda yöneticiler ikiye bölündü.

3/ 7

Bazı isimler Zalewski görüşmeleri için İtalya'da kalırken, diğer isimlerin transfer görüşmeleri için Almanya'ya gittiği belirtildi.


4/ 7

Galatasaray'ın Almanya'ya Ruben Vargas için gittiği belirtildi.


5/ 7

Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için kulübü Augsburg ile görüşme gerçekleştirecek.

6/ 7

Sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Vargas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.


7/ 7

İsviçreli futbolcunun da sözleşmesi tıpkı Zalewski gibi sezon sonunda sona ereceği için Augsburg'un satışa onay vermesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Ruben Vargas
#Augsburg
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEVLİD GECESİ MESAJLARI 2024 - RESİMLİ: Dualı, kısa-uzun en güzel Mevlid Gecesi mesajları 2024