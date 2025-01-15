Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir isim için kulübüyle temasa geçti. Transfer haberini, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte ayrıntılar...
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ters köşe bir hamleye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği sürpriz ismi, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Romano, Galatasaray'ın Aston Villa ile Diego Carlos için temasa geçtiğini duyurdu.
Oyuncunun Aston Villa'dan ayrılmasının muhtemel olduğunun altı çizilirken Sevilla'ya takas iddiaları ise yalanlandı.
Galatasaray'ın ilgilendiği Diego Carlos kimdir, kaç yaşında?
15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Carlos, kariyerine Desportivo altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu sırasıyla Sao Paulo, Paulista, Madureira, Estoril, Porto, Nantes, Sevilla ve Aston Villa'da forma giydi.
Diego Carlos'un mevkisi ne?
İspanya pasaportu da bulunan Carlos, 1.85 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...
Fabrizio Romano'nun o paylaşımı...