Galatasaray'ın gündemindeki yıldız futbolcu ayrılmak için kulübüne rest çekti

11:2129/05/2026, Cuma
Yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki yıldız futbolcu, kulübüne ayrılık için rest çekti.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların transfer gündemine giren isim ise geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray ile adı anılan Raphael Onyedika oldu.

NTV Spor'un Nijerya basınından aktardığı habere göre; Onyedika, 4 yıldır formasını giydiği Club Brugge'dan, ilk 11'deki yerini kaybetmesi nedeniyle ayrılmak istiyor.

Belçika kulübüyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 25 yaşındaki ön liberonun ayrılmak için kulübüne baskı yaptığı iddia edildi.

Haber detayında, Brugge'un ara transfer döneminde Nijeryalı oyuncunun ayrılmasına izin vermediği ve Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Belçika temsilcisinin, Raphael Onyedika'nın bonservis bedeli için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Geride kalan sezonda 42 maça çıkan Onyedika 3 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

