Galatasaray’ın istediği eski Beşiktaşlı yıldız için astronomik bonservis talebi: 45 milyon euro!

07:5913/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan ve ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli yıldız orta saha oyuncusu için, kulübü Spartak Moskova adeta rest çekti. Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan 26 yaşındaki yıldız için belirlenen bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Spartak Moskova sezon başında Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i 20.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.


Alexander Djiku gibi Gedson Fernandes'in de takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.



Portekizli futbolcu Süper Lig takımları Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, Spartak Moskova da bonservis bedelini belirledi.



Sport24'ün haberine göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes için 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



Rus temsilcisi bu fiyatın altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

#Gedson Fernandes
#Galatasaray
#Beşiktaş
