Galatasaraylı futbolcuların görüntüsü sosyal medyayı salladı: Herkes çılgına döndü, o yerinden bile kalkmadı

09:5026/05/2026, Salı
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında son dakikalarda puan kaybettiği maç sırasında Galatasaraylı futbolcuların verdiği reaksiyon sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı oyuncuların sevinç görüntülerinde köşede oturan bir isim dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor karşısında maçın uzatma dakikalarında Sagnan’ın golüne engel olamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak liderlik şansını kaçırmıştı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcuların maçı otelden takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı videoda, Fenerbahçe’nin son dakikada gol yemesi sonrası oyuncuların büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Galatasaraylı futbolcuların, Ankara’da Gençlerbirliği maçı öncesi mücadeleyi birlikte izlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Gençlerbirliği’ni mağlup ederek derbi öncesinde puan farkını 4’e çıkarmıştı.

Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybı, şampiyonluk yarışındaki en kritik kırılma anlarından biri olarak öne çıktı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde, futbolcuların sevinçle birbirine sarıldığı anlarda köşede oturan bir kişinin sakin tavırları dikkat çekti. Taraftarlar, telefonla konuştuğu görülen kişinin teknik direktör Okan Buruk olduğunu öne sürdü.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

