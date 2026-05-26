Galatasaraylı taraftarları üzen ayrılık: Yıldız oyuncu gelen teklifi kabul etti

Galatasaray’da taraftarları üzen bir ayrılık yaşanma ihtimali doğdu. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu, Premier Lig ekibiyle anlaşma sağladı.
Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için transfer gündemi hareketlendi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre oyuncunun Premier Lig’e transferi için önemli bir gelişme yaşandı.
Haberde, Aston Villa’nın Gabriel Sara’ya teklif sunduğu ve oyuncu cephesinin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Sara’nın, kulüpler arasında yapılacak resmi anlaşmayı beklediği aktarıldı.