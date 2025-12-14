Galibiyet sevinci kursağında kaldı! Okan Buruk, TFF'ye isyan etti: "Anlam veremedik... Çok büyük soru işareti!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u yenerek liderliğini perçinleyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu basın toplantısında gündemi değiştirdi. Başarılı hoca, TFF tarafından belirlenen maç programına tepki göstererek, takımların dinlenme sürelerindeki dengesizliğe dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Leroy Sane, Sallai ve Osimhen'in golleriyle 4-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 39 yaparak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
“Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi'ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu. Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik.
Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var.”
“TAKIM OLARAK İYİ İŞLER YAPTIK”
Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir Avrupa haftasında zorlu bir maçtan sonra Antalya'ya geldiklerini belirtti.
Erken golleri bulmanın takımını oyun içerisinde çok rahatlattığını ifade eden Buruk, "İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik. Gol attık. İkinci yarı 3-0 sonrası biraz daha rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. İki takım için de gerçekten zeminin kötülüğü bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini kullanmalarını engelledi.
Ama özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkardılar, güzel ve rahat bir galibiyet aldık." diye konuştu.
Okan Buruk, zirve yarışına değinerek, "Yarın, öbür gün de diğer maçları seyrettikten sonra bu haftanın puan durumu açısından hangi takımın ne kadar önde olduğunu görmek isteyeceğiz. Trabzonspor yine güçlü bir şekilde geliyor. Arkadan Fenerbahçe güçlü bir şekilde geliyor. Son Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk devreyi lider olarak kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.