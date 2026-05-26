Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a olay sözler: Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da düzenlenecek olağanüstü seçimli kongreye çevirdi. Kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek. Başka adaylarından Hakan Safi, düzenlenen organizasyonda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Safi’nin Aziz Yıldırım’a yönelik sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Hakan Safi’nin açıklamaları şu şekilde:
"Bugün yaptığımız iki transfer görüşmesi sanki buraya yansımış. Fenerbahçe’mizin Faruk Ilgaz Tesisleri, sizlerin sayesinde tarihi günlerinden birini yaşıyor."
“Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve FFP kıskacında bırakanların, bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor.”
“Muhalefetteyken 'Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu.' diyenler, aday olduklarında 'Bu iş yıldız ile olmaz.' diyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”