Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a olay sözler: Sosyal medyada gündem oldu

Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a olay sözler: Sosyal medyada gündem oldu

09:5526/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da düzenlenecek olağanüstü seçimli kongreye çevirdi. Kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek. Başka adaylarından Hakan Safi, düzenlenen organizasyonda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, katıldığı organizasyonda önemli açıklamalarda bulundu.

Safi’nin Aziz Yıldırım’a yönelik sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Hakan Safi’nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yaptığımız iki transfer görüşmesi sanki buraya yansımış. Fenerbahçe’mizin Faruk Ilgaz Tesisleri, sizlerin sayesinde tarihi günlerinden birini yaşıyor."

“Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve FFP kıskacında bırakanların, bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor.”

“Muhalefetteyken 'Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu.' diyenler, aday olduklarında 'Bu iş yıldız ile olmaz.' diyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

#hakan safi
#aziz yıldırım
#fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi'nde son durum! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Araç satışları, veraset ilanları, infaz düzenlemesi için kritik detaylar