Hasan Şaş'tan Galatasaray'a dikkat çeken transfer uyarısı: Onu almayın!

13:5314/12/2025, Pazar
Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen oyuncu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu ismin Galatasaray seviyesinde olmadığını savunan Şaş, “Bu, en büyük transfer hatası olur” ifadelerini kullandı.

İtalyan takımı Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündeminde yer aldı.

26 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılıların bir hamle yapabileceği iddiaları konuşulurken, Hasan Şaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından sporON YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Guendouzi transferine açık şekilde karşı çıktı. Şaş, Fas asıllı Fransız oyuncunun özelliklerinin Galatasaray seviyesinde olmadığını savundu.

Hasan Şaş, Guendouzi ile ilgili eleştirilerini sert ifadelerle dile getirdi:


"3 milyon euro vermem buna. Guendouzi diye bir şeyi ne duymuş olayım ne görmüş olayım! Bak sakın ha! Bak dilimden düşmezsiniz! En büyük transfer hatası olur. Şut özelliği yok, rakip cezası içinde pozisyon üretkenliği yok."

Guendouzi'nin Galatasaray standardının altında olduğunu belirten Şaş, "Net söylüyüroum size. 3 milyon euroya verseler de almayın. Büyük takım orta sahası değil. Guendouzi Galatasaray'da olmaz. Hayal kırıklığı olur" dedi.

