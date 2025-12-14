Hasan Şaş'tan Galatasaray'a dikkat çeken transfer uyarısı: Onu almayın!

Hasan Şaş, Guendouzi ile ilgili eleştirilerini sert ifadelerle dile getirdi:





"3 milyon euro vermem buna. Guendouzi diye bir şeyi ne duymuş olayım ne görmüş olayım! Bak sakın ha! Bak dilimden düşmezsiniz! En büyük transfer hatası olur. Şut özelliği yok, rakip cezası içinde pozisyon üretkenliği yok."