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Herkesi şaşırtan Neymar gelişmesi: Eski takımına dönüyor!

Herkesi şaşırtan Neymar gelişmesi: Eski takımına dönüyor!

11:2330/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de devam eden Neymar’ın yeni sezonda gideceği adres belli oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen yıldız futbolcu eski takımına geri dönüyor. Detaylar haberimizde.

Al-Hilal'de yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, gelecek sezon takımdan ayrılarak yuvasına geri dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından Fichajes'in açıklamasına göre; Barcelona'ya geri döneceği iddia edilen Brezilyalı süper star, Santos'a gitme kararı aldı.

Neymar'ın Santos üzerindeki etkisi sadece yeşil sahalar ile sınırlı kalmayacak.


Geri dönüşü, Brezilya Ligi'ni canlandırma ve uluslararası dikkat çekme fırsatı temsil ediyor.


Kariyeri boyunca birçok büyük başarı elde eden Neymar, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere tam 29 kez kupa kaldırdı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

#Neymar
#Al Hilal
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Santos

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