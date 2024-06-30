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Spor

Kartal'a bir Benfica'lı daha

10:26 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:07 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Beşiktaş, gözünü ikinci Benficalı futbolcuya dikti. Geçtiğimiz hafta rafa Silva'yı alan siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin golcüsü için de harekete geçti.

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Beşiktaş'ta yeni gündem golcü transferi oldu. 

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Siyah-beyazlılar Aboubakar ile yollarını ayırmayı kafasına koydu. Kamerunlu oyuncuya da bu durum tebliğ edilirken, yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel Aboubakar için Amerika'da kulüp bakmaya başladı. 

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Siyah-beyazlılar bu boşluğu ise Benfica'nın golcüsü Arthur Cabral ile doldurmayı istiyor. 

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Portekiz medyası, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın ardından ikinci bir Benficalı olan Arthur Cabral'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilyalı forvet Arthur Cabral'ın temsilcisi ve Portekiz ekibi Benfica ile temasa geçti.

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Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde ilk sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 

#Beşiktaş
#Arthur Cabral
#Benfica
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