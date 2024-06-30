Kartal'a bir Benfica'lı daha

Beşiktaş, gözünü ikinci Benficalı futbolcuya dikti. Geçtiğimiz hafta rafa Silva'yı alan siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin golcüsü için de harekete geçti.
Beşiktaş'ta yeni gündem golcü transferi oldu.
Siyah-beyazlılar Aboubakar ile yollarını ayırmayı kafasına koydu. Kamerunlu oyuncuya da bu durum tebliğ edilirken, yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel Aboubakar için Amerika'da kulüp bakmaya başladı.
Siyah-beyazlılar bu boşluğu ise Benfica'nın golcüsü Arthur Cabral ile doldurmayı istiyor.
Portekiz medyası, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın ardından ikinci bir Benficalı olan Arthur Cabral'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilyalı forvet Arthur Cabral'ın temsilcisi ve Portekiz ekibi Benfica ile temasa geçti.
Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde ilk sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.