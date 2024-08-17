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Spor

Kenan Yıldız imzayı attı: Yeni forma numarası dikkati çekti

09:28 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:29 - 17/08/2024 Cumartesi
AA

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini yeniledi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. 

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Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

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Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

#Juventus
#Kenan Yıldız
#Serie A
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