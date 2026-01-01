Yeni Şafak
Kimse şans vermiyordu, hayal gerçek oldu! Afrika Kupası'nda son 16'ya kalan 3 ülke daha belli oldu

Kimse şans vermiyordu, hayal gerçek oldu! Afrika Kupası'nda son 16'ya kalan 3 ülke daha belli oldu

1/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen turnuvada E Grubu'nda tüm hesaplar altüst oldu. Sudan, Burkina Faso'ya yenilmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girmeyi başararak tarihi bir üst tur biletini cebine koydu. Böylelikle Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kalan 3 ülke daha belli oldu.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi.


Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.


Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.


Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.


Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. 

Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.

#Afrika Uluslar Kupası
#Sudan
#Cezayir
#Burkina Faso
