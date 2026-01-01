Kimse şans vermiyordu, hayal gerçek oldu! Afrika Kupası'nda son 16'ya kalan 3 ülke daha belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen turnuvada E Grubu'nda tüm hesaplar altüst oldu. Sudan, Burkina Faso'ya yenilmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girmeyi başararak tarihi bir üst tur biletini cebine koydu. Böylelikle Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kalan 3 ülke daha belli oldu.

1 /6 35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi.



2 /6 Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.



3 /6 Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.



4 /6 Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.



5 /6 Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı.