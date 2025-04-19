Maç sonu takım arkadaşlarına yüklendi: Bunlarla olmaz

Basın toplantısında 2-1’lik maçı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Rezil oynadığımız bir maç. Bu maç böyle oynanmaz. Ben bu takımdaki beşinci hocayım. Dört maça çıktım, 3 mağlubiyet 1 beraberlik var. Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz. Kimin oynadığı, neyin oynadığı belli değil. Bu maçları kaybedebilirsiniz veya puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. 2 ay önce kamp yapıyoruz, soyunma odasına para gidiyor ama hayatımda gördüğüm en tepkisiz maçtı. 3-4 maç bana yıkılıyorsa yıkılsın umurumda değil. Sorun bensem benim. Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. İlk yarı hiçbir şey yapmadık topa bile değmedik. Sorumlusu bensem tamam ben sorumluyum. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz, değiştirme şansım olsa 11 tane oyuncu değiştirirdim. Geldik denedik olmadı. Ben Ankaragücü için geldim ne maddi talebim ne de başka bir şey olmadı. Ankara’ya döndüğümde yönetimle konuşup kulüpten ayrılacağım" diye konuştu.