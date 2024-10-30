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Osayi-Samuel canlı yayında açıkladı: 'Başka bir takıma...'

Osayi-Samuel canlı yayında açıkladı: 'Başka bir takıma...'

18:4030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve geleceği merak konusu olan Bright Osayi-Samuel, açtığı canlı yayında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Twitch platformundan açtığı canlı yayında sarı-lacivertlilerdeki geleceği hakkında konuştu.

Nijeryalı futbolcu sosyal medyada yazılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek sözleşmedeki son durumunu açıkladı.

"Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim. Büyük Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam."

Yönetim Osayi-Samuel ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 8 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Transfer

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