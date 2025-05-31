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Osimhen'in transferi Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiriyor

Osimhen'in transferi Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiriyor

12:1231/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
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Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in Al Hilal'e imza atması gündemde. Bu transfer, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu golcüyü renklerine bağlama ihtimalini güçlendirecek.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, daha önce takımda kalacağını açıkladığı teknik direktör Jose Mourinho'nun, talepleri doğrultusunda iyi bir golcüyü transfer etmeyi amaçlıyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler, aynı Dzeko’da olduğu gibi yıllardır sık sık gündemine gelen Mitrovic’e de artık imza attırmanın peşinde.

Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeler, bu hayalin gerçekleşme ihtimalini artırdı. Al-Hilal, Galatasaray’da müthiş bir sezon geçiren Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için adeta serveti gözden çıkardı.

Nijeryalı yıldıza senelik 45 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Bu transferin gerçekleşmesi, Fenerbahçe’nin Mitrovic’e kavuşmasını sağlayabilir.

Suudi Arabistan basını; Al-Hilal’in, Osimhen’i alması halinde Avrupa’ya dönmek isteyen Aleksandar Mitrovic’in ayrılığına onay vereceğini yazdı.

Sırp golcü, 2026 yazında oynanacak Dünya Kupası öncesi, önümüzdeki sezonu Avrupa’da geçirmek istiyor. Fenerbahçe'nin Al-Hilal kariyerinde 79 maçta 68 gol, 15 asistlik müthiş bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvet için teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Dusan Tadic’in her ne kadar Fenerbahçe'den ayrılsa da Mitrovic’in sarı-lacivertlilere gelmesi için aracılık yapacağı öne sürüldü.

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