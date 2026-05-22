Sezonun oyuncusu Galatasaray'a geliyor! 5 milyon euroluk imza parası verilecek

18:4122/05/2026, Cuma
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son yılların en gözde ismini radarına aldı.

Trendyol Süper Lig'i şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların yaz transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Rusya'ya çevirdiği öğrenildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Cimbom'un, Lokomotif Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'ın, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de yakın takibinde olan oyuncu için ailesi ile görüşme kararı aldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların ilk etapta genç yıldızın babasını ikna etmek amacıyla 4-5 milyon euro seviyesinde bir imza/ikna parasını gözden çıkardığı öne sürüldü. Rus basını, Lokomotiv altyapısından yetişen Batrakov'u bu sezon ligin en net "yıldız adayı" ve "sezonun oyuncusu" olarak gösteriyor.

Genç yaşına rağmen bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik inanılmaz bir skor katkısına ulaşan Batrakov, adeta Rusya'yı salladı.

Rus orta sahanın kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında 2026 yazından itibaren geçerli olacak 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Rus kulübünün, oyuncunun değerini aslında 35-40 milyon euro olarak belirlediği ve kapıyı bu rakamdan açmak istediği belirtiliyor.

#Galatasaray
#Transfer
#Aleksey Batrakov
