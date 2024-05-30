Silahla ateş açıp Di Maria'ya not bıraktılar

Arjantin'de Rosario şehrinin güneyinde bulunan bir benzin istasyonuna silahla ateş açıldı. Saldırganların yıldız futbolcu Di Maria için bıraktığı not ise şaşkına çevirdi.
Benfica ile sözleşmesi sona eren ve birçok takımın gündeminde olan Di Maria ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.
Arjantinli yıldızı futbola başladığı kulüp olan Rosario da istiyordu.
Rosario şehirinin güneyindeki bir benzin istasyonuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırganların benzin istasyonuna Di Maria için bir de mesaj bıraktıkları bildirildi.
Saldırının yapıldığı benzin istasyonuna bırakılan notta, "Rosario Central taraftarları seni bekliyor Di Maria" ifadeleri yer aldı.
Di Maria'nın ailesi de daha önce Rosraio taraftarının tehditlerine maruz kalmıştı.
Öte yandan Di Maria'yı isteyen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.