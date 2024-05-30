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Spor

Silahla ateş açıp Di Maria'ya not bıraktılar

15:29 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:02 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Arjantin'de Rosario şehrinin güneyinde bulunan bir benzin istasyonuna silahla ateş açıldı. Saldırganların yıldız futbolcu Di Maria için bıraktığı not ise şaşkına çevirdi.

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Benfica ile sözleşmesi sona eren ve birçok takımın gündeminde olan Di Maria ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.

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Arjantinli yıldızı futbola başladığı kulüp olan Rosario da istiyordu.

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Rosario şehirinin güneyindeki bir benzin istasyonuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahla ateş açıldı.



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Saldırganların benzin istasyonuna Di Maria için bir de mesaj bıraktıkları bildirildi.

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Saldırının yapıldığı benzin istasyonuna bırakılan notta, "Rosario Central taraftarları seni bekliyor Di Maria" ifadeleri yer aldı.

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Di Maria'nın ailesi de daha önce Rosraio taraftarının tehditlerine maruz kalmıştı.

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Öte yandan Di Maria'yı isteyen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

#Angel Di Maria
#Rosario
#Beşiktaş
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